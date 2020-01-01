صدمة قوية.. نجم الزمالك يوافق على الرحيل إلى الإمارات

حسم محمود علاء مدافع نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيضع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأبدت العديد من الأندية خلال الأيام الماضية اهتمام كبير بضم محمود علاء في نهاية الموسم الجاري.





ووصلت العديد من العروض من الدوري الإماراتي إلى محمود علاء لضمه في الصيف عن طريق أحد وكلاء اللاعبين مقابل مبلغ ضخم.





ورحب محمود علاء بفكرة الرحيل عن صفوف نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري للدوري الإماراتي إذا وصله عرض مناسب بالفعل.





واشترط محمود علاء على وكلاء اللاعبين الذين قدموا له هذه العروض ان يتم التفاوض مع إدارة نادي الزمالك أولا وإذا تم الموافقة من جانبهم فإن اللاعب لا يمانع في الرحيل.





وكان مسئولو الفارس الأبيض قد أكدوا على رفضهم التام لفكرة رحيل محمود علاء عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق له بشدة الفترة المقبلة.



