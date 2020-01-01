نجم الأهلي السابق يوجه صدمة لـ " وليد أزارو"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:30 ص
أزارو
أزارو
محمد جمال
يسعي النادى الأهلى لحسم موقف لاعبه المهاجم المغربي وليد أزارو والمعار لصفوف الأتفاق السعودى خلال الفترة المقبلة بالبقاء أو الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وأكد عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، أن المغربي وليد أزارو، لن يكون له مكان فى التشكيلة الأساسية للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقال عبدالرحمن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طريقة لعب وليد أزارو لا تناسب فايلر على الإطلاق، ولن يكون متواجد فى التشكيلة، ومن وجهة نظري بأنه يجب الاستفادة الكاملة من اللاعبين المحترفين".

وأضاف: "إذا كان الأهلي لن يستفيد من اللاعب المحترف فيجب رحيله أفضل من جلوسه على دكة البدلاء".

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