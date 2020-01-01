برلماني: الجيش التركي سيموت في ليبيا غرقا أو حرقا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:25 ص
محمود بدر
محمود بدر
نعيم يوسف
شن النائب البرلماني المصري، محمود بدر، هجوما ناريا على الدولة التركية، لافتا إلى أنها عليها التفكير ألف مرة قبل مواجهة الجيش المصري في ليبيا، أو وعلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التفكير أكثر من مرة قبل تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها له الدولة المصرية.

وشدد "بدر"، في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، على أن الجيش التركي عندما يقترب من ليبيا عليه يعلم أنه إما سيموت غرقا في البحر، أو حرقا بنيران الجيش المصري.

ولفت النائب البرلماني، إلى أن مصر حسبت حساباتها جيدا، وعلى أنقرة التي تنتهك كل المواثيق الدولية أن تعيد حساباتها.

البرلمان يسمح بإرسال قوات للخارج
ودعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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