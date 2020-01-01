الصحة تطمئن المواطنين بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:10 ص
الصحة
الصحة
أمنية فوزي
قال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن وزيرة الصحة استقبلت اليوم السفير الصيني لدى مصر؛ لبحث إنتاج أحد اللقاحات التي تقوم الصين بعمل تجارب سريرية عليه الآن ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الصين في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، وفي انتظار ثبوت فاعليته في هذه المرحلة، معلقًا: "هذا الشيء يعلي من شأن الدولة المصرية جدًا".

وأكد أن مصر تسعى دائمًا لأن تكون من الدول المنتجة للقاحات، لافتًا إلى أن هناك 4 دول في الـ4 قارات تشارك في التجارب السريرية في إنتاج هذا اللقاح، وأن الكثير من الدول ترسل لمصر للمشاركة في التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا مستمر حتى هذه اللحظة، وهناك انخفاض واضح في عدد الحالات، متابعًا: "لا يمكن القول بأننا تخطينا مرحلة الذروة إلا بعد انخفاض أعداد الإصابات لمدة من 3 أسابيع إلى شهر".

وطمأن المواطنين، قائلًا: "لدينا مخزون ليس بقليل من بلازما المتعافين من فيروس كورونا"، متابعًا: "الشعب المصري لا يتأخر، وهذه عادته".

آخر تطورات أزمة فيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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