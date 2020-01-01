شاهد.. لماذا كانت جلسة إرسال قوات قتالية خارج الحدود سرية؟

كشف صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أسباب سرية جلسة مجلس البرلمان التي عقدت لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات قتالية خارج حدود البلادـ قائلًا: "حماية للأمن القومي لكون القضية تمس الأمن القومي المصري".





وأشار خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن رئيس مجلس النواب أتاح للنواب التعبير عن وجهة نظرهم وفقا للكتلة البرلمانية التي يمثلها نحو 510 من النواب.





وأكد أن موافقة البرلمان تعني رخصة للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية لحماية مقدرات الدولة المصرية لاتخاذ مايلزم من إجراءات من قبل القيادة السياسية وفقًا لما ترتأيه مؤكدًا أن جلسة البرلمان لا تعني إعلان الحرب لكنها تعني منح رخصة قتالية للجيش المصري في حال اقتضت الضرورة.





أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.





ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.





حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.





وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.





وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.



