تطورات الوضع الصحي لشقيقة النجمة زينة بعد تعرضها لنزيف مفاجئ بالمخ





أفادت أنباء صحفية، أن النجمة زينة تتواجد حاليًا داخل إحدى المستشفيات بعد تعرض شقيقتها نسرين لنزيف مفاجئ بالمخ.





وأشارت الأنباء إلى أن شقيقة زينة كانت برفقة اسرتها في الساحل الشمالي لقضاء اجازة الصيف ووبعد خضوعها للفحوصات أكتشفت تعرضها لنزيف بالمخ.



يشار إلى أن شقيقة النجمة زينة بنزيف حاد في المخ، انتقلت على إثره إلى أحد المستشفيات جراحة المخ والأعصاب بمدينة السادس من أكتوبر.





وتخضع حالياً لمتابعة من قبل الأطباء داخل العناية المركزة التي قد تستمر فيها إلى نحو 10 أيام تحت الملاحظة.