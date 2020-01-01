الدون يعود.. رونالدو يتساوي مع إيموبيلي في صدارة هدافي الدوري الإيطالي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:26 ص
رونالدو وإيموبيلي
رونالدو وإيموبيلي
أميرة فطيم
اعتلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 30 هدفاً، بعدما أضاف هدفين لفريقه يوفنتوس في المباراة التي جمعته بنظيره لاتسيو، اليوم الإثنين، وانتهت بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين لصالح فريق يوفنتوس في الدقيقتين 51، و54، قبل أن يسجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 84.

وأصبح رونالدو ثالث لاعب في يوفنتوس يسجل 30 هدفًا في الكالتشيو، خلف فيليس بوريل المتصدر برصيد 31 هدفًا، ووجون هانسن في المركز الثاني برصيد 30 هدفًا.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:-
1- كريستيانو رونالدو، يوفنتوس 30 هدفًا
2- تشيرو إيموبيلي، لاتسيو 30 هدفًا
3- روميلو لوكاكو، الإنتر 21 هدفًا
4- جواو بيدرو، كالياري 18 هدفًا
5- فرانشيسكو كابوتو، ساسوولو 18 هدفًا
6- دوفان زاباتا، أتالانتا 17 هدفًا
7- لوريس مورييل، أتالانتا 17 هدفًا
8- أندريا بيلوتي، تورينو 16 هدفًا
9- يوسيب إيليتشيتش، أتالانتا 15 هدفًا
10- إدين دجيكو، روما 15 هدفًا
11- دومينيكو بيراردي، ساسوولو 13 هدفًا
12- لاوتارو مارتينيز، إنتر 13 هدفًا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كريستيانو رونالدو رونالدو ترتيب هدافي الدوري الايطالي إيموبيلي

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هل تخطينا ذروة فيروس كورونا؟.. "الصحة" تحسم الجدل (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اتهام زوجته بالعنصرية والتنمر من خادمة.. عماد متعب: هذا ما حدث وسأتخذ الإجراءات القانونية

منذ ساعة و 21 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بعد عودة صالح جمعة

منذ 42 دقيقة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مرتضي يزف مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة الثلاثين

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباراة يوفنتوس و ميلان

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم الخميس

هدافي الدوري الإيطالي بعد مبارايات السبت

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأحد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

10:11 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

09:31 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً