المطربة وعد تعلن إصابة ابنتها بفيروس "كورونا"

وأضافت بذات المنشور"ادعولها يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم".





وكانت الفنانة السعودية في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو، قالت إنها تقيم حاليا في البحرين، وإنها لا تخاف بعد تسجيل أكثر من 200 إصابة بالفيروس، وطالبت بعدم تصديق المواقع، التي تنشر الشائعات.