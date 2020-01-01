المطربة وعد تعلن إصابة ابنتها بفيروس "كورونا"
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:10 ص
أعلنت الفنانة السعودية وعد إصابة ابنتها حسناء بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت صورة لابنتها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"
وعلقت على الصورة قائلة: "حبيبتي بنتي جالها الكورونا الله يرفع عنها ويشفيها".
وأضافت بذات المنشور"ادعولها يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكي قادر يا كريم".
وكانت الفنانة السعودية في بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو، قالت إنها تقيم حاليا في البحرين، وإنها لا تخاف بعد تسجيل أكثر من 200 إصابة بالفيروس، وطالبت بعدم تصديق المواقع، التي تنشر الشائعات.