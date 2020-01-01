السنيورة: حكومة لبنان لا تملك قرارها.. وهناك من يمنع تصحيح المسار



وأضاف السنيورة في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "نمر بفترة صعبة جدا اقتصاديا وسياسيا، البلاد تعاني من ارتفاع نسبة التضخم بشكل كبير".



وتابع رئيس الوزراء اللبناني "الحكومة الحالية مظلومة ولا تملك قراراها، وليس لديها الرؤية والإرادة لإحداث التغيير المطلوب، وهناك من يمنع تصحيح مسار الأوضاع داخل لبنان".



وشهدت عدد من المناطق المتفرقة في لبنان الجمعة الماضي، مسيرات احتجاجية وعمليات قطع للطرق والشوارع، اعتراضا على التدهور الشديد بالأوضاع المعيشية والقطع المتواصل للكهرباء الذي يستمر لساعات منذ أسابيع، فى حين استعانت الجامعة الأمريكية ببيروت بأعداد كبيرة من قوى الأمن والجيش لتأمين مقر الجامعة والمستشفى المجاورة لها بعدما جرى اتخاذ قرار بصرف عدد كبير من الموظفين والعاملين لاسيما من مستشفى الجامعة تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية.



ونفذ عدد من القوى السياسية تظاهرة احتجاجية حاشدة فى ساحة الشهداء بوسط العاصمة بيروت، ومن بينهم العسكريون المتقاعدون، مطالبين بإسقاط الحكومة وسلطة الحكم القائمة فى البلاد بالكامل، محملين إياهم مسئولية التدهور الاقتصادى والمعيشى الكبير وإغلاق المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة والغلاء المعيشى.



وكشف عدد من المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية بساحة الشهداء أنهم بصدد التحضير لدعوات واسعة لـ "العصيان المدنى الشامل" بعدما بلغت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حدا غير مقبول من التدهور والتراجع، لاسيما مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكى، ووصول معدل انقطاع الكهرباء إلى 23 ساعة يوميا بالتوازى مع نقص حاد فى الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وموجة الغلاء التى طالت السلع والمنتجات والمستلزمات الضرورية.



وأكد المشاركون فى الوقفة أن الأوضاع فى لبنان لن تستقيم إلا بتغيير شامل فى كافة عناصر هرم السلطة الحاكمة، وتشكيل حكومة انتقالية تضم وزراء من المستقلين تماما عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية، وتحظى بصلاحيات استثنائية بما يُمكنها من إنقاذ البلاد، مطالبين من جموع المواطنين اللبنانيين التجاوب مع دعوات العصيان المدنى التى يجرى التنسيق بشأنها تمهيدا للإعلان عنها فى القريب العاجل.

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني السابق، إن الحكومة الحالية لم تتخذ أية قرارات لتصحيح مسار اقتصاد البلاد، وهو ما تسبب في الفترة الصعبة التي تعيشها لبنان حاليًا على المستوى الاقتصادي والسياسي.