"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:16 ص
الرئيس مع قادة الجيش المصري
الرئيس مع قادة الجيش المصري
مارينا بشارة
‏تصدر "هشتاج" يحمل اسم "كلنا_الجيش_المصري" قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغير "تويتر"، واحتل المركز الثالث عالميا، والأول في مصر والإمارات والسعودية.

جاء ذلك بعد أن أطلق الإعلامي أحمد موسى، في بداية حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، "هاشتاج كلنا الجيش المصري"، تأييدا لقرارات القوات المسلحة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح موسى، أن الشعب المصري بأكمله خلف قواته المسلحة، عكس الأعداء في قطر وتركيا وجماعة الإخوان، الذين بدأوا منذ فترة كبيرة التجهيز لمواجهة جيش بلدهم، والانضمام للجانب التركي، فمن إخوان مصر من انضم للميليشيات التركية في ليبيا.

وشارك في الـ"هاشتاج" الآلاف من الشعوب المختلفة، معبرين عن انضمامهم للقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحد الأشخاص عبر الهاشتاج: "كويتي واتشرف أكون معاكم"، وأضاف آخر: "خلص الكلام تمام يا فندم جاهز لاستدعاء من أمس الأول تحيا مصر وعاش الجيش المنتصر الله المستعان"

وعلق آخر: "تحيا مصر بشعبها الأبي وجيشها خير اجناد الأرض وشرطتها الوفية وابنها البار الرئيس العظيم السيسي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر تحيا مصر"، وغرد آخر: "الجيش المصري يمثل كل الشعب المصري اليوم كل الشعب خلف جيشه صفا واحدا #كلنا_الجيش_المصري‬⁩" بينما شارك اخر "يارب انصر جيش مصر واحفظ مصر"، بينما كتب آخر: "حفظ الله مصر وجيش مصر الباسل"

الإفتاء ونجوم الفن والرياضة يشاركون في الـ"هاشتاج"
كما شارك في الـ"هاشتاج"، دار الإفتاء المصرية وعدد من نجوم الفن والرياضة والنشطاء، وأبدى الجميع تأييدهم للجيش المصري وتطوعهم للانضمام لصفوف المقاتلين فيه

كما أكد وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، أن رجال الدين مستعدون للوقوف في الصفوف الأولى مع القوات المسلحة المصرية، إيمانا منهم بعدالة القضية والدفاع عن الأمن القومي المصري

البرلمان يسمح بإرسال قوات للخارج
وفي سياق آخر، وافق البرلمان المصري، يوم الاثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وأكد قرار البرلمان المصري أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

استعرض الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد، صباح الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"
"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هاشتاج كلنا الجيش المصري كلنا الجيش المصري تويتر بوابة الفجر الفجر اجتماع مجلس الدفاع الوطني

أخبار تهمك

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بعد عودة صالح جمعة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

منذ أقل من ساعتين

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ليفربول بديل رونالدو في يوفنتوس

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

هل تخطينا ذروة فيروس كورونا؟.. "الصحة" تحسم الجدل (فيديو)

منذ نصف ساعة

أحمد مرتضي يزف مفاجأة سعيدة لجماهير الزمالك

منذ ساعة

تطورات جديدة بشأن انضمام موليكا إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 6 ساعات

بعد اتهام زوجته بالعنصرية والتنمر من خادمة.. عماد متعب: هذا ما حدث وسأتخذ الإجراءات القانونية

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

جلسة تاريخية.. تفاصيل تفويض البرلمان السيسي لإرسال قوات إلى ليبيا

أحمد موسى يطلق هاشتاج "كلنا الجيش المصري" (فيديو)

تعليق ناري من أحمد موسي على بيان النواب حول إرسال قوات مصرية لليبيا (فيديو)

وكيل البرلمان: 100 مليون مقاتل مستعدون للدفاع عن أمن مصر

مجلس النواب: جلسة اليوم تاريخية.. والموافقة جماعية على إرسال قوات من الجيش خارج البلاد (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة إلى الإمارات بشأن "مسبار الأمل"

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

10:11 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

09:31 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً