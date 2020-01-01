"كلنا الجيش المصري".. ثورة حب عالمية لدعم القوات المسلحة عبر "تويتر"

‏تصدر "هشتاج" يحمل اسم "كلنا_الجيش_المصري" قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغير "تويتر"، واحتل المركز الثالث عالميا، والأول في مصر والإمارات والسعودية.





جاء ذلك بعد أن أطلق الإعلامي أحمد موسى، في بداية حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، "هاشتاج كلنا الجيش المصري"، تأييدا لقرارات القوات المسلحة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأوضح موسى، أن الشعب المصري بأكمله خلف قواته المسلحة، عكس الأعداء في قطر وتركيا وجماعة الإخوان، الذين بدأوا منذ فترة كبيرة التجهيز لمواجهة جيش بلدهم، والانضمام للجانب التركي، فمن إخوان مصر من انضم للميليشيات التركية في ليبيا.





وشارك في الـ"هاشتاج" الآلاف من الشعوب المختلفة، معبرين عن انضمامهم للقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال أحد الأشخاص عبر الهاشتاج: "كويتي واتشرف أكون معاكم"، وأضاف آخر: "خلص الكلام تمام يا فندم جاهز لاستدعاء من أمس الأول تحيا مصر وعاش الجيش المنتصر الله المستعان"





وعلق آخر: "تحيا مصر بشعبها الأبي وجيشها خير اجناد الأرض وشرطتها الوفية وابنها البار الرئيس العظيم السيسي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر تحيا مصر"، وغرد آخر: "الجيش المصري يمثل كل الشعب المصري اليوم كل الشعب خلف جيشه صفا واحدا #كلنا_الجيش_المصري‬⁩" بينما شارك اخر "يارب انصر جيش مصر واحفظ مصر"، بينما كتب آخر: "حفظ الله مصر وجيش مصر الباسل"





الإفتاء ونجوم الفن والرياضة يشاركون في الـ"هاشتاج"

كما شارك في الـ"هاشتاج"، دار الإفتاء المصرية وعدد من نجوم الفن والرياضة والنشطاء، وأبدى الجميع تأييدهم للجيش المصري وتطوعهم للانضمام لصفوف المقاتلين فيه





كما أكد وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، أن رجال الدين مستعدون للوقوف في الصفوف الأولى مع القوات المسلحة المصرية، إيمانا منهم بعدالة القضية والدفاع عن الأمن القومي المصري





البرلمان يسمح بإرسال قوات للخارج

وفي سياق آخر، وافق البرلمان المصري، يوم الاثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.





وأكد قرار البرلمان المصري أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.



