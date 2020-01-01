محلل فلسطيني يكشف رسائل زيارة وزير الخارجية المصري إلى رام الله

قال المحلل السياسي الفلسطيني، محمد هواش، إن زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رام الله تحمل رسائل إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وكل من يحاول تجاوز الموقف المصري من القضية الفلسطينية، بأنها تقف بجانب الفلسطينيين في كل ما يتعلق بقيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.





وأضاف هواش، خلال لقاء لفضائية الغد، أنه خلال الفترة الأخيرة في ظل انشغال مصر بظروف تتعلق بأمنها القومي وأمن المنطقة العربية بصورة عامة، لأن أمن المنطقة العربية مهم جدًا لمصر، فهم بعض الأطراف رسائل خاطئة بأن القاهرة ليست موافقة على موقف الفلسطينيين الرافض لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام.





وأكد هواش أن مصر هي الركن الأساسي في العالم العربي، وإذا فُهم خطأً خلال الفترة الماضية موقف مغاير، فهناك حركة دبلوماسية اليوم لتوضيح هذا الموقف لكل الأطراف المعنية بأن القاهرة داعمة للقضية الفلسطينية، وتقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في أي محافل أو مناقشات أو خطط تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية.





وتابع المحلل الفلسطيني: إن مصر لها وزن كبير في المنطقة، وما زلت محطًا لاهتمام كل العالم فيما يتعلق بمستقبل المنطقة، وبالتالي عندما تتحرك على أي صعيد يُحسب لها حساب، ويأتي الموقف المصري حاليًا ليبعث برسالة واضحة بأن القاهرة ما زالت متمسكة بمواقفها التاريخية حول الصراع العربي الإسرائيلي.





وأوضح أن الرسالة المصرية وصلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن مصر ما زالت متمسكة بأن "منظمة التحرير" هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه على الفلسطينيين أن يقفوا إلى جانب بعضهم البعض لإنهاء مخططات ضم أراضي الضفة الغربية وكل المواقف الإسرائيلية والأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية.



