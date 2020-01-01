بهدفي رونالدو.. يوفنتوس يقهر لاتسيو ويقترب من التتويج بالدوري الإيطالي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:41 م
رونالدو
رونالدو
علي ماهر حلمى

حقق نادي يوفنتوس فوزا هاما على أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب نظيره لاتسيو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز والتي جمعت بين الفريقين على ملعب يوفنتوس ارينا الدولي بمدينة تورينو.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل أول أهداف اليوفي من ركلة جزاء ونجح نفس اللاعب ان يعزز تقدم السيدة بالهدف الثاني بينما سجل اللاعب الدولي الإيطالي إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة ينفرد فريق يوفنتوس بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد مرور 34 جولة برصيد 80 نقطة متفوقا على إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي لديه 72 نقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند المركز الرابع برصيد 69 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإيطالية.

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