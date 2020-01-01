4 نجوم مرشحين للانضمام إلى يوفنتوس في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يسعى لتعزيز وتدعيم خط هجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك إستعداداً لمنافسات الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس وضع 4 مهاجمين في أولوياته على أجندة من أجل التعاقد مع أحدهم في الصيف الحالي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن النجوم الأربعة هم: راؤول خيمينيز نجم وولفرهامبتون الإنجليزي وأركاديوش ميليك نجم نابولي الإيطالي وإدين دزيكو نجم روما الإيطالي وألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ثورة سوف تحدث في يوفنتوس في الصيف الحالي، حيث من المتوقع الإستغناء عن عدة لاعبين على رأسهم جونزالو هيجواين وآرون رامزي ودوجلاس كوستا وسامي خضيرة وماتويدي.



