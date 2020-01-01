الهند تسجل أعلى حصيلة يومية من إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 40425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي عدد المصابين داخل البلد منذ بداية ظهور الجائحة حتى الآن إلى 118043 حالة.

وأفادت الصحة الهندية، رصد 681 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالبلد إلى مستوى 27497 شخصًا، وتعتبر هذه الحصيلة اليومية أعلى زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد في غضون يوم واحد حتى الآن.

وشددت الوزارة في هذا السياق على أن مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في الهند يشهد تراجعا تلقائيا حيث تبلغ نسبة المتوفين بين المصابين بالفيروس 2.49 %، وقالت، إن "الهند تتميز بأحد أدنى معدلات الوفيات في العالم"، جراء الجائحة.

يذكر أن الهند أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 38902 حالة إصابة، و534 حالة وفاة بالفيروس.

وتعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,737 مليون إصابة، بينهم أكثر من 610 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,789 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.