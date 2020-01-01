في ذكرى ميلاده.. تشجيع محمد رشدي لنادي الزمالك.. وهذه علاقته بالرياضة

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صاحب صوت لن يتكرر، استطاع أن يقدم شتى ألوان الغناء، وأبدع في الموال، هو المطرب الكبير محمد رشدي، التي تحل ذكرى ميلاده اليوم.



كان رشدي بعيدًا عن ممارسة أي رياضة بشكل عام، كذلك تشجيعه لكرة القدم والأندية الرياضية.



ظل هكذا، حتى طلب منه لاعب نادي الزمالك الراحل حمادة إمام، تشجيع فريقه، وكان إمام صديق مقرب جدًا من رشدي، وفي يوم قاله عبد الحليم حافظ أهلاوي يبقى أنت زملكاوي وشجع الزمالك، ومن وقتها أصبح زملكاوي.



من أشهر أغاني محمد رشدي، "كعب الغزال"، "طاير ياهوا"، "ميتا أشوفك"، "عرباوي"، "وهيبة"، "قولوا لمأذون البل"، "ع الرملة"، "تحت الشجر يا وهيبة".



طرح محمد رشدي، أخر ألبوماته الغنائية بعنوان "دامت لمين" في عام 2004، قبل وفاته بعام واحد فقط.



رحل عن عالمنا المطرب الكبير محمد رشدي، في 2 مايو عام 2005، عن عمر يناهز الـ76 عامًا بعد معاناة سنوات طويلة من المرض بعد إصابته بورم في المعدة، ثم حاجته لجلسات الغسيل الكلوي، ومرض السكر.