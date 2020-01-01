رشا المهدي تروي ذكرياتها مع عبد الرحمن أبو زهرة بجملة أنت فاكرني

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شاركت الفنانة رشا المهدي ذكرياتها مع متابعيها، تعقيبا عن ما نشر حوله من شائعات، لتتذكر موقف وجمع بينها مع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في كواليس عمل مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع الفيسبوك.







وبدأت الفنانة رشا تعليقها قائلة:" انا اشتغلت مع الاستاذ كذا عمل آخرهم مسلسل أستاذ ورئيس قسم مع الزعيم و مشفتش من استاذ عبدالرحمن غير كل خير طبعا، بس آخر عمل ده بصراحة "مسلمتش من لسانه".







تابعت رشا حديثها قائلة:" أول يوم تصوي كنا من سنين متقابلناش فسلمت عليه و قام سلم عليا بسرعه ورجع قعد! اتفاجئت و خفت يكون زعلان مني فبعد ما سلمت عالناس رجعتله و قعدت جمبه و فضل ساكت فقلقت أكثر وقلتله حضرتك فاكرني؟ فمن غير ما يبصلي قالي آه فاكرك!، بصراحة استغربت اكتر من طريقة المعامله و فضل ساكت فقلتله طب فاكر اشتغلنا ايه مع بعض؟ قالي آه و سكت برضو!.



وأردف "المهدي" حديثها قائلة:" بصراحة الموضوع استفزني اكتر فقلتله طب انا اسمي ايه؟ وهنا انفجر فيا وقالي بصوت عالي "رشا مهدي فاكرك يابنتي والله فاكرك واشتغلنا كذا و كذا و كذا ولو انتي بقى فاكره كنت بقول سيبوني اركز قبل التصوير عشان اعرف اشتغل وانتي كمان قومي زاكري و نبقى نتساير بعد الشغل يا بنتي"



واستكملت حديثها قائلة:" انا طبعا مقدرتش امسك نفسي و ضحكت وهوا بيزعق و اللوكيشن كله ضحك وهوا حبيبي ممسكش نفسه و ضحك و طبطب عليا وقالي يابنتي كنت مركز متزعليش مني و قعد يسأل على ماما و اخواتي و عليا ويقولي رأيه في شغلي و بعدها قمنا نحضر".



وانهت حديثها عن خفة ظل الزعيم عادل إمام قائلة:" فجأه الزعيم راح للأستاذ عبدالرحمن وهوا مركز تاني وقرب منه وقاله بصوت عالي "انت فاكرني"؟".



ووجهت رسالة للقدير عبد الرحمن"عمنا عبدالرحمن حضرتك نجم و فنان و أب من الزمن الجميل ربنا يديك الصحة طول عمرك قامة و قيمة ومبتبخلش على حد بخبرتك و فنك".







والجدير بالذكر أنه خلاص الأيام السابقة وضح الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن ما مر به من أكتئاب، مرجعا السبب لكونه لم يحصل على دور كبير يليق بمكانته ومسيرته الفنية، وما يعانيه من الوضع الحالي في الوسط الفني، لتأتي الفنانة عفاف مصطفى بهجوم حاد على سلوك الفنان القدير قوبل بالمعارض من متابعيها، ليصل بها الأمر لإزالة المنشور المتعلق بالهجوم