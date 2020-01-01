'الوطنية للصحافة': نساند كافة الإجراءات التي تحمي الأمن القومي المصري

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:46 م
المهندس عبدالصادق الشوربجي
المهندس عبدالصادق الشوربجي
ميسون أبو الحسن
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وجميع المؤسسات الصحفية القومية، مساندتها الكاملة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي المصري.

وأثنت الهيئة في بيان لها، على قرار البرلمان المصري، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة، التي لم تسع يومًا إلى الحرب، خاصة وأن مصر دائمًا ما كانت في مقدمة الدول الداعية للسلام، المبني على القوة، والقدرة على التصدي لأي مخاطر تهدد البلاد.

كما أثنت الهيئة في بيانها على كافة القرارات التي اتخذتها وتتخذها الدولة المصرية، لحماية الأمن القومي، والحفاظ على مقدرات البلاد، والتصدي لأي مخاطر تهدد أمن واستقرار الدولة.

'الوطنية للإعلام': نساند إجراءات الدولة المصرية في حماية الأمن القومي

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، مساندتها الكاملة للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، لحماية الأمن القومي ومواجهة المخاطر التي تهدده.

وشددت الهيئة في بيان سابق لها، على وقوفها خلف القوات المسلحة المصرية الباسلة الرشيدة، التي تحمي ولا تهدد وتسعى دوامًا للسلام.

وأثنت الهيئة الوطنية للإعلام، على جهود القوات المسلحة في الاستعداد الدائم والقوي، للدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية، مع الالتزام بالمصداقية والمهنية، وتوثيق المعلومات من مصادرها الرسمية.

'الأعلى للإعلام' يعلن مساندته لإجراءات حماية الأمن القومي

وكان قد أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن مساندته التامة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي، ودرأ المخاطر التي تتعرض لها البلاد، وأثنى على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة التي لم تسع يومًا إلى الحرب، وكانت في صدارة الدول الداعية إلى السلام، المبني على القوة والقدرة على التصدي لأي مخاطر تهدد البلاد.

وأكد المجلس في بيان سابق له، ضرورة التزام وسائل الإعلام بكافة أشكالها، بالمصداقية والمهنية والضوابط والأكواد الخاصة بالنشر والبث، وتوثيق المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم اللجوء إلى التهويل أو المبالغة أو الاعتماد على المصادر مجهولة الهوية.

وأضاف المجلس أن كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي، الذي سبق إصداره، يقتضي الالتزام بعدم تقديم أية معلومات، إلا بعد التأكد من دقتها، وإسناد المعلومات الصحيحة للجهات الرسمية.

وأكد المجلس أنه في إطار حماية الأمن القومي المصري، وترسيخ الثوابت الوطنية لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حال ترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة، أو تضر بمصالح البلاد، وأبدى ثقته في وسائل الإعلام الوطنية التي تقف دائمًا في ظهر الدولة المصرية، وتدافع عن الأمن القومي، ضد الميليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة بالمال والسلاح من جهات تآمرية.

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