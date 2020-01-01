بعد 11 يومًا.. خروج جثمان نور غريق بلطيم واستخراج تصريح الدفن

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
خرج جثمان الشاب نور كلش من مستشفي برج البرلس في كفر الشيخ بعد استخراج تصريح الدفن، متوجها لمسقط رأسه بقرية الرغامة التابعة لمركز الرياض لدفنه بمقابر الأسرة، وذلك بعد العثور علي جثمانه اليوم الإثنين بعد وجوده في المياه لمدة 11 يوما.

وكان جثمان الشاب نور كلش، 22 عاما، قد تم العثور عليه بمنطقة العمايرة بشاطئ الفيروز بمصيف بلطيم، بعد مرور 11 يوما على غرقه، الجمعة قبل الماضي وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجثمان.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفرالشيخ، بمشاركة المتطوعين وفريق غطس من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، البحث خلال الفترة الماضية عن جثمان الشاب نور كلش، الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 11 يوما، أثناء نزوله للبحر برفقة شقيقه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفرالشيخ، دشنوا هاشتاج "انقذوا_نور_غريق_بلطيم"، للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش طالب كلية الهندسة، وتصدر الهاشتاج تويتر لمدة يومين.

وفي سياق أخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

بعد 11 يومًا.. خروج جثمان نور غريق بلطيم واستخراج تصريح الدفن
بعد 11 يومًا.. خروج جثمان نور غريق بلطيم واستخراج تصريح الدفن

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