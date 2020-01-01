الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي













كشفت تقارير صحفية غانية عن اقتراب النادي الأهلي بشكل كبير من حسم صفقة جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال الساعات القليلة المقبلة.





وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد قرر منذ عدة أيام التدخل بنفسه لحسم صفقة موليكا لصالح الأحمر في الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد موقع "غانا سوكرنت" أن الأهلي أصبح قريب بشكل كبير من حسم صفقة موليكا في الأيام المقبلة بعد انهاء التفاصيل المالية مع اللاعب والحصول على موافقته.





وكشف الموقع أن إجمالي صفقة انتقال موليكا إلى الأهلي سيكلف النادي حوالي 5 مليون دولار حيث سينتقل اللاعب إلى الأحمر لمدة 4 مواسم مقابل حصوله على 800 ألف دولار في الموسم الواحد مقابل حصول نادي مازيمبي على مبلغ 2 مليون دولاؤ.



