الصحة تكشف تفاصيل تصنيع لقاح كورونا في مصر (فيديو)
الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:51 م
أمنية فوزي
قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن إحدى الشركات الصينية تجري تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا وهي في المراحل الأخيرة للتأكد من فعالية اللقاح ولن تتعدى المرحلة الأخيرة 3 أشهر.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن اللقاح سيجري التجارب عليه في مصر ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة بعد الموافقة على مشاركة مصر في التجارب وتصنيع اللقاح لتصبح مصر مركزا لتصنيعه في أفريقيا.
وتابع أن الشراكة التي تم توقيعها اليوم تحظى بدعم من الحكومتين المصرية والصينية، موضحا أن انخفاض أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر بسبب أن الزيادة جاءت لظروف خاصة بالأعياد والمناسبات الخاصة في مصر ولكن الآن الأمور تحسنت كثيرا وعادت أكثر من مستشفى عزل لعملها الطبيعي.
وأشار إلى أن الملحوظ هو التزام المواطن الآن بعد قرارات الحكومة مؤخرا مؤكدا أن الاستمرار في الإنخفاض لمدة 3 أسابيع أو شهر يؤكد أن فترة الذروة تم عبورها.
واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة مشاركة مصر في إجراء التجارب كأحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية.
وقال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع تناول التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية التي تقوم بإجراء تجارب على تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، تمهيدًا لإنتاج ذلك اللقاح في مصر بعد ثبوت فعاليته.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تصبح مصر مركز ًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه سيتم تقييم وضع خطوط الإنتاج في مصر من حيث الجودة والإمكانية وذلك للبدء في تصنيع اللقاح بمجرد التوصل إليه.
ومن جانبه أعرب السفير الصيني عن فخره بالتعاون والشراكة مع مصر، للتغلب على فيروس كورونا ومساعدة البشرية لمواجهة أي أزمات، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والسكان لزيارتها إلى دولة الصين في بداية أزمة فيروس كورونا، في إطار دعم مصر لدولة الصين وتسليم هدية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها، مؤكدًا أن تلك الزيارة محفورة في قلوب الشعب الصيني، كما أشار إلى إنارة المعالم الأثرية المصرية بالعلم الصيني والذي كان له طيب الأثر على الصينين قيادة وشعبًا.
وأكد السفير الصيني دعم جمهورية الصين الكامل لدولة مصر، موضحًا أن تلك التحديات تعمق الترابط والتعاون بين الشعوب، كما أعرب عن تقديره لإدارة مصر لأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا متابعته للتطور المستمر الذي تشهده مصر في قطاع الصحة، مثمنًا جهود الأطقم الطبية المصرية للتصدي للفيروس.
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