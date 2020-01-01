وكيل البرلمان: 100 مليون مقاتل مستعدون للدفاع عن أمن مصر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:34 م
السيد الشريف وكيل مجلس النواب
السيد الشريف وكيل مجلس النواب
شيماء حسن
وصف السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، جلسة البرلمان اليوم الاثنين والتي أقر بها إرسال قوات مصرية إلى داخل ليبيا لتنفيذ مهام لصد العدوات التركي بالتاريخية، مؤكدًا أن هذه الجلسة عبرت عن إرادة قوية للشعب المصري عن طريق ممثليه.

وقال الشريف في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " اليوم كانت جلسة تاريخية بمعنى الكلمة في تاريخ الحياة النيابية في مصر، وكانت جلسة حضرها عدد كبير من أعضاء المجلس، وكانت قرار الموافقة بالإجماع بأغلبية أعضائه، وكان هناك لحمة وطنية مثلت إرادة الشعب المصري كله، وكان الجميع على قلب رجل واحد".

وأضاف "نحن أمام خطر وشيك يهدد أمن المنطقة بالكامل، وجلب الإرهابيين إلى ليبيا يمثل تهديد جسيم للأمن القومي العربي والمصري والليبي، وجيش مصر 100 مليون مستعدين للدفاع عن أمن مصر والمنطقة بالكامل، نحن دعاة سلام وندعم كل القرارات الدولية المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية، ولكن آن أوان اللحمة العربية لوضع حد للخراب والدمار".

الموافقة على إرسال القوات المسلحة خارج البلاد
وفي جلسة تاريخية لمجلس النواب، للتصويت على قرار خطير يمس الأمن المصري، وافق المجلس على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد، ضمن جلسة سرية عقدها مجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون المجالس النيابية واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بالإضافة إلى 510 عضو من البرلمان.

طبقا المادة 152 من الدستور، والمادة 130 بلائحة الداخلية للمجلس، أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، عن انعقاد جلسة سرية لأعضاء المجلس حضرها 510 من أعضاء المجلس، مساء الإثنين 20 يوليو
تناولت الجلسة، الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية حتى انتهاء مهمة القوات.

واستعرض البرلمان، خلال هذه الجلسة، مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، والتهديدات التى تتعرض لها مصر من الناحية الغربية(ليبيا)، وما يمثله من تهديد للأمن القومى المصرى.

وثمن مجلس النواب، جهود القوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، لم يخذل الشعب الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب، أن الأمة المصرية على مر التاريخ أمة سلام، ولا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها، وقادرة على الدفاع عن نفسها ومصالحها وأشقائها وجيرانها من الخطر والتهديدات، تملك القوات المسلحة وقيادتها، الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد الزمان والمكان للرد على هذه الأخطار والتهديدات.
وقد وافق المجلس، إجماع النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الغربى(ليبيا) ضد أعمال الميلشيات الإجرامية والعناصر الإرهابية الأجنبية حتى انتهاء مهمة القوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مجلس النواب ليبيا جلسة سرية تفويض الجيش

أخبار تهمك

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 3 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ 5 دقائق

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

وكيل جارث بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ 17 دقيقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

أستاذ علوم سياسية: الإدرة الأمريكية قادرة على ضبط حركة أردوغان

جلسة تاريخية.. تفاصيل تفويض البرلمان السيسي لإرسال قوات إلى ليبيا

تعليق ناري من أحمد موسي على بيان النواب حول إرسال قوات مصرية لليبيا (فيديو)

أول تعليق من الإفتاء على إرسال قوات خارج الدولة

شاهد.. الأسطول المصري من أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020 (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

09:01 م

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً