وكيل البرلمان: 100 مليون مقاتل مستعدون للدفاع عن أمن مصر

وصف السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، جلسة البرلمان اليوم الاثنين والتي أقر بها إرسال قوات مصرية إلى داخل ليبيا لتنفيذ مهام لصد العدوات التركي بالتاريخية، مؤكدًا أن هذه الجلسة عبرت عن إرادة قوية للشعب المصري عن طريق ممثليه.





وقال الشريف في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " اليوم كانت جلسة تاريخية بمعنى الكلمة في تاريخ الحياة النيابية في مصر، وكانت جلسة حضرها عدد كبير من أعضاء المجلس، وكانت قرار الموافقة بالإجماع بأغلبية أعضائه، وكان هناك لحمة وطنية مثلت إرادة الشعب المصري كله، وكان الجميع على قلب رجل واحد".



وأضاف "نحن أمام خطر وشيك يهدد أمن المنطقة بالكامل، وجلب الإرهابيين إلى ليبيا يمثل تهديد جسيم للأمن القومي العربي والمصري والليبي، وجيش مصر 100 مليون مستعدين للدفاع عن أمن مصر والمنطقة بالكامل، نحن دعاة سلام وندعم كل القرارات الدولية المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية، ولكن آن أوان اللحمة العربية لوضع حد للخراب والدمار".





الموافقة على إرسال القوات المسلحة خارج البلاد وفي جلسة تاريخية لمجلس النواب، للتصويت على قرار خطير يمس الأمن المصري، وافق المجلس على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج البلاد، ضمن جلسة سرية عقدها مجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون المجالس النيابية واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بالإضافة إلى 510 عضو من البرلمان.



طبقا المادة 152 من الدستور، والمادة 130 بلائحة الداخلية للمجلس، أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، عن انعقاد جلسة سرية لأعضاء المجلس حضرها 510 من أعضاء المجلس، مساء الإثنين 20 يوليو تناولت الجلسة، الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية حتى انتهاء مهمة القوات.



واستعرض البرلمان، خلال هذه الجلسة، مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، والتهديدات التى تتعرض لها مصر من الناحية الغربية(ليبيا)، وما يمثله من تهديد للأمن القومى المصرى.

وثمن مجلس النواب، جهود القوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، لم يخذل الشعب الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.