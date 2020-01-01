نورهان منصور تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير على الشاطئ

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:46 م
رانيا منصور
رانيا منصور
مي مرسي
شاركت الفنانة نورهان منصور، صور من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية على أحد الشواطئ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "منصور" وهي تمارس الرياضة على الشاطئ بالمايوه، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حلوة أوي أوي يا نور برافو عليكي"،"يوجا"،"قمر يا ربي بسكوتة".

يذكر أن آخر أعمال نورهان منصور مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك" في قصة "بدلة جديدة"، مع الفنان شريف سلامة.

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