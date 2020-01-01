زين مالك يطالب بحذف إحدى الأغاني التي تصفه بالإرهابي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قام زين مالم بتفعيل هاشتاج ليطالب أحد التطبيقات بحدف أغنية "زين مالك فعل" لـ Uma kompton والتي يشير فيها لأحداث يوم 11 سبتمبر.

وكان الجمهور قد أكد أن الأغنية تتهتم المطرب زين مالك بالإرهابي، وهذا السبب الذي جعله يطالب بحذف الأغنية.

وكان رد المتحدث الرسمي للتطبيق أن هذ االتطبيق يمنع أي محتوى يقدم شئ يدعو للكراهية أو العنف أو المساس بأي شخص.

ورغم اعتناق عائلة زين مالك الدين الإسلامي إلا أنه أعلن سابقا تركه له بدون إبداء أي أسباب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زين مالك الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ حوالي 6 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ أقل من ساعتين

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من الإفتاء على إرسال قوات خارج الدولة

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ 36 دقيقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يتحدث عن اللحظة الأصعب في الليجا.. ويوضح أهمية الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

خطر يهدد مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

زين مالك يحذف تغريدته لـ جيجي حديد

زين مالك يصور الأغنية الرسمية لفيلم "علاء الدين"

زين مالك يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "علاء الدين".. استمع لها

بلطي يطالب بحذف فيديو أداء الجيش الاسرائيلي لاغنية «يا ليلي» ويرفض ترجمتها للعبرية

مذيعة عربية شهيرة تتصدر تريند "جوجل" بعد ظهورها بملابس داخلية (صورة)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

06:51 م

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

08:13 م

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً