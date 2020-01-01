زين مالك يطالب بحذف إحدى الأغاني التي تصفه بالإرهابي

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قام زين مالم بتفعيل هاشتاج ليطالب أحد التطبيقات بحدف أغنية "زين مالك فعل" لـ Uma kompton والتي يشير فيها لأحداث يوم 11 سبتمبر.



وكان الجمهور قد أكد أن الأغنية تتهتم المطرب زين مالك بالإرهابي، وهذا السبب الذي جعله يطالب بحذف الأغنية.



وكان رد المتحدث الرسمي للتطبيق أن هذ االتطبيق يمنع أي محتوى يقدم شئ يدعو للكراهية أو العنف أو المساس بأي شخص.



ورغم اعتناق عائلة زين مالك الدين الإسلامي إلا أنه أعلن سابقا تركه له بدون إبداء أي أسباب.