هبة مجدي تستنجد بمتابعيها

Advertisements

نشرت الفنانة الشابة هبة مجدي فيديو لها، تستنكر من خلاله، عن وجود حسابات شخصية أخرى سوى حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدة أنها وسيلة الوحيدة التي تواصلها بها مع متابعيها.





علقت الفنانة هبة مجدي على الفيديو قائلة بيان هام، وأستكمل حديثها قائلة:" مساء الخير، يارب تكونوا بخير، حابة أقول حاجة مهمة لكل الناس المتابعين لي، لا أملك أي حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، سوى حساب واحد وهو الإنستجرام، ليس لدي حسابات على تيك توك، فيسبوك، تويتر وسناب شات".



وتابعت "مجدي" حديثها قائلة:" ياريت أي حد يشوف أي حساب ليا على أي من المواقع الثانية غير الفيس بوك، برجاء المحاولة لإغلاقه"، ليأتي رد فعل متابعيها على جمالها الهادئ، وتعبيرا عن حبهم لها.



والجدير بالذكر أن هبة مجدي شاركت في السابق الرمضاني ٢٠٢٠ بمسلسل "فرصة تانية"، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة