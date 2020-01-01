أحمد موسى يطلق هاشتاج "كلنا الجيش المصري" (فيديو)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج "كلنا الجيش المصري"، تأييدا للقوات المسلحة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري باكمله خلف قواته المسلحة عكس الأعداء في قطر وتركيا وجماعة الإخوان الذين بدأوا منذ فترة كبيرة التجهيز لمواجهة جيش بلدهم والانضمام للجانب التركي فمن إخوان مصر من إنضم للميليشيات التركية في ليبيا.

وأشار إلى أن الخونة كانوا واضحين عندما أعلنوا تأييده لأردوغان وهناك 15 قناة و200 موقع يعملون ضد الدولة المصرية وهو ما يؤكد أن مصر الدولة الوحيدة التي تتعرض لهذا الكم من المؤامرات.

وطالب موسى المصريين بالحذر والثقة من الحرب الإعلامية التي تشنها الجماعة الإرهابية مؤكدا أن هذه الحرب أخطر مما حدث في 30 يونيو.

وعرض موسى لقطات صوت وصورة للإعلاميين الموالين للجماعة الإرهابية وهم يهاجمون الجيش ويعلنون تأييدهم لتركيا.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار؛ اطلع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.

وقد أكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ علي الامن والاستقرار الإقليمي.

كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

   

كما أكد المجلس في هذا السياق على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.

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مستجدات سد النهضة احمد موسى اجتماع مجلس الدفاع الوطني

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