أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في 4 سنوات عالميًا وتحقق سعر تاريخى محليًا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:15 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب قفزة أثناء التعاملات يوم الاثنين لتسجل أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 بالمئة عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر  2011.

وقفزت الفضة 2.4 بالمئة إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر  2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.


أسعار الذهب فى مصر:


سعر جرام الذهب عيار 18 : 692.55 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 808 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 24 : 923.40 جنيهًا


سعر الجنيه الذهب : 6464 جنيهًا

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