متحدث الصحة يكشف تفاصيل لقاء هالة زايد بالسفير الصيني (فيديو)



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذا اللقاء كان هدفه التفاوض وإجراء مباحثات أولية في مدى إمكانية مدى مشاركة مصر كأحد الدول المشاركة في إجراء تجارب الشركة الصينية بعد أن يتثبت فعاليته بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجريب التي تجري حاليًا في البرازيل.



وأشار إلى أن المرحلة الأولى والثانية من التطعيم تمت في مدى لا تتجاوز الـ6 شهور، متوقعًا ألا تزيد المرحلة الثالثة عن 3 شهور، مؤكدًا أنه لا يمكن التأكد من الوصول للقاح إلا بعد انتهاء هذه المرحلة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تأهيل خطوط الإنتاج من حيث الجودة والإمكانية حتى تكون مصر مركزًا لتصنيع هذا اللقاح في القارة الإفريقية.



وفي ذات متصل أشار متحدث الصحة إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة لفيروس كورونا، موضحًا أن حرص المواطنين كان من أهم الأسباب في انخفاض الإصابات.



استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة مشاركة مصر في إجراء التجارب كأحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية.



وقال مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية التي تقوم بإجراء تجارب على تصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، تمهيدًا لإنتاج ذلك اللقاح في مصر بعد ثبوت فعاليته.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تصبح مصر مركز ًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه سيتم تقييم وضع خطوط الإنتاج في مصر من حيث الجودة والإمكانية وذلك للبدء في تصنيع اللقاح بمجرد التوصل إليه.



ومن جانبه أعرب السفير الصيني عن فخره بالتعاون والشراكة مع مصر، للتغلب على فيروس كورونا ومساعدة البشرية لمواجهة أي أزمات، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والسكان لزيارتها إلى دولة الصين في بداية أزمة فيروس كورونا، في إطار دعم مصر لدولة الصين وتسليم هدية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وشعبها، مؤكدًا أن تلك الزيارة محفورة في قلوب الشعب الصيني، كما أشار إلى إنارة المعالم الأثرية المصرية بالعلم الصيني والذي كان له طيب الأثر على الصينين قيادة وشعبًا.



وأكد السفير الصيني دعم جمهورية الصين الكامل لدولة مصر، موضحًا أن تلك التحديات تعمق الترابط والتعاون بين الشعوب، كما أعرب عن تقديره لإدارة مصر لأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا متابعته للتطور المستمر الذي تشهده مصر في قطاع الصحة، مثمنًا جهود الأطقم الطبية المصرية للتصدي للفيروس.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن زيارة الدكتورة هالة زايد للسفير الصيني اليوم الاثنين، للتفاوض والاتفاق مع السفير الصيني على أن تصبح مصر مركزًا لتصنيع لقاح فيروس كورونا والتي تقوم عليه إحدى الشركات الصينية حاليًا، حيث تجري التجارب في المرحلة النهائية.