ما هو أول دواء مصري لعلاج مرضى الإنسداد الرئوي المزمن؟

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:09 م
ارشيفية
ارشيفية
سمر حسن
يؤثر فيروس كورونا بشكل مضاعف على أصحاب المشاكل التنفسية، حيث أصيب 14 مليون شخص، وتوفى 600 الف شخص حول العالم بفيروس كورونا، وأعلنت مصر عن إنتاج أول دواء لعلاج مرضى الانسداد الرئوي، والذي أصاب حوالي 10 ملايين مواطن مصري.

الإنسداد الرئوي

أعلن الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة الفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمين المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، عن طرح أول دواء لعلاج مرضى الانسداد الرئوي المزمن.

وأضاف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق في تصريحات صحفية، أن مرض الانسداد الرئوي منتشر في العالم، وتصل نسبة المصابين بين 5 - 10% من السكان، ما يصل لنحو 10 مليون مواطن مصري.

أوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن الدواء "انهالكس"، وهو بديل الدواء الأجنبي المستورد من الخارج، ويخفض تكلفة العلاج للمرضى للنصف، وهو دواء يتناول بشكل يومي طول العمر.

مرض الإنسداد الرئوي

يعتبر مرض الإنسداد الرئوي المزمن، وهو مجموعة من الأمراض المنتشرة التي تتسبب بحصول انسداد في الشعب الهوائية الكبيرة أو الصغيرة، تزيد شدة الانسداد بسبب حصول التهاب في جدار الشعبة الهوائية وأنسجة الرئة.

تعتبر من أسباب حصول انسداد القصبات الهوائية، هو تشنج عضلات القصبات السلسة، الالتهاب وزيادة السائل المخاطي، وتضيق القصبات وتندبها، زيادة سمك جدران القصبات، تدمير الأنسجة الرئوية المرنة التي تدعم القصبات الهوائية.

يعتبر من أكثر مسببات هذا المرض هو التدخين، وهناك مسببات أخرى مثل تلوث الهواء البيئي أو الصناعي والالتهابات على اختلاف أنواعها وأشكالها، وتعتبر هذه الأمراض أحد أكثر عوامل الإصابة بالأمراض والوفاة في الدول الغربية، ويزيد انتشارها في الدول النامية، من المتوقع أن تزداد نسبة الإصابة بها نتيجة للتدخين.

تكلفة الدواء

يرى أشرف حاتم، أن مرضى الانسداد الرئوي لم يكن أمامهم غير العلاج المستورد بدون بديل لكي يتمكنوا التنفس بشكل طبيعي، ويمارس المرضى حياتهم بصورة عادية، ويساهم الدواء " انهالكس" في تخفيض تكلفة الدواء المستورد، بالإضافة إلى توافره لإتاحته بالسوق المصرية، واستمرار العلاج بصورة ممتدة على مدار 24 ساعة.

وأوضح حاتم، أن دواء "انهالكس" يضم مادة فعالية "تيوتروبيوم"، وهي مادة مستمرة المفعول، وتعمل مُوسعة للشعب الهوائية، وتُعالج النزلات الشعبية أو السدة الرئوية المزمنة، وهو مرض منتشر في مصر والعالم، يعد السبب الرئيسي لمرض السدة الرئوية، تدخين السجائر أو الشيشة، مضيفا أن أعراض المرض تشمل الكحة والنهجان، وعدم القدرة التنفس بصورة طبيعية.

المصابون

أضاف أشرف حاتم، أن الرجال هم الأكثر إصابة من السيدات بسبب التدخين، ولكن هناك سيدات مصابات به مثل سيدات الصعيد بسبب استخدام الأفران التقليدية والتعرض لدخانها أو الذين يقطون مناطق بها هواء ملوث لفترات طويلة.

لفت وزير الصحة والسكان الأسبق، أن المرضى يحتاجون لتناول هذا الدواء خلال حياتهم، وأن توافر دواء مصري بديل عن الدواء المستورد بالسوق المصرية يكون أمر مهم للمريض، حيث يخفض تكلفته علاجه لأن سعر المستورد يمثل ضعف ثمن الدواء المصري "انهالكس".

وشدد حاتم، على ضرورة انتظام مرضى الشعب الهوائية، والانسداد الرئوي المزمن في الحصول على الدواء حتى لا يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات منها فيروس كورونا، ولكي يكون تأثيره أقل عند إصاباتهم بالفيروسات لا قدر الله.

كشف مينا حنين، رئيس شعبة بقسم الأبحاث والتطوير، إن جودة الدواء "انهالكس" مساوية لجودة المستورد، أقل 50% من سعره، مشيرًا إلى أن شركات المحلية توفر أي كميات للسوق المحلي من "انهالكس بالإضافة إلى عن التصدير للخارج، مضيفا أن الدواء مماثل للبديل للأجنبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا انسداد رئوي اللجنة العليا للفيروسات

أخبار تهمك

أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يستعيد نجم الفريق قبل موقعة نابولي

منذ ساعة و 16 دقيقة

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الأربعاء المقبل

منذ ساعة و 16 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية جديدة في مصر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"فيتراكفي".. أول دواء لعلاج السرطان بتكلفة 393 ألف دولار

تفاصيل طرح أول دواء مصري لعلاج الانسداد الرئوي المزمن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

06:01 م

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:32 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً