أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية جديدة في مصر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:13 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
أحمد الشيخ
سجلت أسعار الذهب في مصر مستوي تاريخى جديد ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 808 جنيهًا لأول مرة فى تاريخه.

أسعار الذهب
عيار ١٨ : 692.55

عيار ٢١ : 808

عيار ٢٤ : 923.40


الجنيه الذهب : 6464




أسعار الذهب عالميًا:


استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين لترسخ أقدامها فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم نفسيا، إذ تعززت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن صعود الدولار كبح المكاسب.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1808.92 دولار للأوقية. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1809.50 دولار، دون تغير يذكر.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس، ”ثمة مؤشرات فنية على أن الدولار الأمريكي قد يرتفع وربما لهذا السبب نرى المتعاملين في سوق الذهب يرفعون الغطاء عن السعر في الوقت الحالي“.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يزيد تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2008.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 836.91 دولار، بينما استقرت الفضة دون تغير عند 19.32 دولار.

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