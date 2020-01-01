التعليم تناقش إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان "علم النفس" للثانوية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:17 م
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة علم النفس والاجتماع على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة علم النفس والاجتماع للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا. 

وشدّد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب، ومراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فلا يحسب له هذا السؤال، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، أما إذا أجاب الطالب على سؤال وتم اختيار إجابة، ثم جاء في المسودة وكتب إجابة أخرى لنفس السؤال فلا يحسب له هذا السؤال.

وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة. 

ووجه رئيس عام الامتحانات السادة مراجعى التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التى وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا علي مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتي لا يحدث خطأ في الجمع لكى تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير لمادة علم النفس، والذين أقروا باحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وعليه سيتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020.

وقد حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والدكتورة فاطمة محمد رضا مدير عام تنمية مادة علم النفس والاجتماع، والسادة أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة علم النفس والاجتماع.

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مادة علم النفس والاجتماع مادة علم النفس بوابة الفجر العينة العشوائية التعليم

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