شيخ الأزهر يطمئن على صحة أمير الكويت

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:03 م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
محمود الجلاد
أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، بسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، للاطمئنان على صحة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وخلال الاتصال، هنأ فضيلة الإمام الأكبر، رئيس الوزراء الكويتي، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير صباح الأحمد، سائلا المولى -عز وجل- أن يمن عليه بدوام الصحة وتمام العافية.

من جانبه، أعرب الشيخ الشيخ صباح خالد، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر لما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء.

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زار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، بمجمع مدينة نصر، اليوم السبت، حيث قام فضيلته بتفقد أعمال الكنترول ومتابعة تفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية لسلامة القائمين على أعمال الكنترول من وباء كورونا.

وأكد وكيل الأزهر، خلال اجتماعه برئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية ورؤساء الحجرات، على ضرورة توخي الحذر والدقة وتطبيق مبدأ الأمانة والشفافية لحصول كل طالب على حقه دون نقصان، مشددًا أنه لن يُسمح بوجود أخطاء في أعمال الكنترول ولن يسمح بظلم أي طالب.

واطمأن وكيل الأزهر على سير العمل في المقر من كل العاملين في مختلف التخصصات ومدى انضباطهم والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات، مؤكدًا ضرورة مراعاة الدقة في جميع مراحل العمل حتى إعلان النتيجة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 20192020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

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