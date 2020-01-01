شيخ الأزهر يطمئن على صحة أمير الكويت

أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا، بسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، للاطمئنان على صحة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.





وخلال الاتصال، هنأ فضيلة الإمام الأكبر، رئيس الوزراء الكويتي، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير صباح الأحمد، سائلا المولى -عز وجل- أن يمن عليه بدوام الصحة وتمام العافية.





من جانبه، أعرب الشيخ الشيخ صباح خالد، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر لما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء.





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