جمارك السويس تفرج عن 242 سيارة بقیمة 39 مليون

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر يونيو 2020 عن 239 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى،  وعن 3 سیارات اعفاءات لذوي الإحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 39 مليون و 418 ألف جنيه 
 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 16 مليون و 624 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 8 مليون و 817 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 25 مليون و 441 ألف جنيه .  

 
وخلال شهر يونيو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن  19 سيارة نقل وميكروباص للإستخدام التجارى بقيمة 6 مليون و 798 ألف جنيه .
 
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات  مليون و 812  ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و 205 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ  58 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 مليون و 75 ألف جنيه .
 
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يونيو 2020 عن 261 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 46 مليون و 216 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 28 مليون و 516 ألف جنيه .

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