جمارك السويس تفرج عن 242 سيارة بقیمة 39 مليون
الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:47 م
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر يونيو 2020 عن 239 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى، وعن 3 سیارات اعفاءات لذوي الإحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 39 مليون و 418 ألف جنيه
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 16 مليون و 624 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 8 مليون و 817 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 25 مليون و 441 ألف جنيه .
وخلال شهر يونيو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 19 سيارة نقل وميكروباص للإستخدام التجارى بقيمة 6 مليون و 798 ألف جنيه .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليون و 812 ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و 205 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 58 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 مليون و 75 ألف جنيه .
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يونيو 2020 عن 261 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 46 مليون و 216 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 28 مليون و 516 ألف جنيه .
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