جمارك السويس تفرج عن 242 سيارة بقیمة 39 مليون

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس خلال شهر يونيو 2020 عن 239 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للإستخدام الشخصى والتجارى، وعن 3 سیارات اعفاءات لذوي الإحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 39 مليون و 418 ألف جنيه

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 16 مليون و 624 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 8 مليون و 817 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 25 مليون و 441 ألف جنيه .





وخلال شهر يونيو 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 19 سيارة نقل وميكروباص للإستخدام التجارى بقيمة 6 مليون و 798 ألف جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليون و 812 ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و 205 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 58 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 3 مليون و 75 ألف جنيه .

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر يونيو 2020 عن 261 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 46 مليون و 216 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 28 مليون و 516 ألف جنيه .