وفاة أول حالة بكورونا في صفوف الجيش الأبيض اللبناني

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

 أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الاثنين، عن وفاة  الطبيب "لؤي. ا" البالغ من العمر 32 عاما والذي يعمل بالمستشفى اللبناني الإيطالي في صور بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع "لبنان 24".

 

وذكر الموقع اللبناني، أن الطبيب لم يكن يعاني من أمراض مزمنة ولكنه أُصيب أثناء عمله بالمستشفى نتيجة للعدوى من أحد المصابين بالفيروس بعد دخوله المستشفى لتلقي العلاج.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إلى 2451 بعد تسجيل 32 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات الفيروس أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 37 منذ 21 فبراير الماضي.

وكان وزير الصحة ​اللبناني، حمد حسن​، أكد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم سيكون في ذروته منذ 21 فبراير وحتى اليوم، مطمئنا بأن "كل تلك الاصابات معلومة المصدر، وبالتالي فإن إمكانية نقل العدوى قائمة، ولكن ليست كبيرة".

 

 

 وقد أعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية، السبت، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد، مقارنة مع 71 إصابة في اليوم السابق، حيث تعد هذه الحصيلة هي الأعلى في البلاد على أساس يومي، ما رفع مجموع عدد الإصابات إلى 2168 إصابة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,259 مليون إصابة، بينهم أكثر من 554 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,127 مليون حالة شفاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة طبيب لبنان فيروس كورونا حصيلة الجيش الابيض اللبناني

أخبار تهمك

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 21 ساعة

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ ساعة و 19 دقيقة

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ يوم

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 19 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ ساعة

عبدالله جمعة يصنع أزمة جديدة في الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العودة للنظام القديم.. مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

حالتان وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

لبنان: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا

عمان: تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تعلن عن تسجل 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة العمانية تسجل 604 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

11:46 ص

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

03:15 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

سموحة يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم الأهلي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً