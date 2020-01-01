جامعة طنطا تكشف حقيقة رسوب 77% من الطلاب
الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:14 م
أيمن يحيي
اشتكى عدد من طلاب كلية حقوق جامعة طنطا من رسوبهم فى إحدى المواد بنسبة ٧٧% بعد أن قاموا بتقديم الأبحاث.
وكشف مصدر مسئول من داخل جامعة طنطا، أن الجامعة بصدد مراجعة نتيجة كلية الحقوق ولم تصدر النتيجة النهائية.
كما أكد المصدر أن الطلاب لهم فرصتان لتقديم الأبحاث، وفى حالة عدم قبول البحث لأول مرة يتم إتاحة فرصة أخرى لتقديم بحث اخر.
فى حين كشف الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فى تصريح صحفى، أن طلاب كلية الحقوق قاموا بتقديم بحث واحد متشابهة مما أدى إلى إعلان رسوبهم.
وأكد سبع انة تم التنبية على جميع الطلاب بضرورة عدم تطابق الأبحاث حتى لا يؤدى ذلك إلى رسوبهم.
إلا أن تلك الأبحاث يتم بيعها فى مكتبات خاصة، وأن تقدر ميزانية شراء الطلاب للابحاث على مستوى الجمهورية بحوالى ٢ مليار جنيه.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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