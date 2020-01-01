جامعة طنطا تكشف حقيقة رسوب 77% من الطلاب

اشتكى عدد من طلاب كلية حقوق جامعة طنطا من رسوبهم فى إحدى المواد بنسبة ٧٧% بعد أن قاموا بتقديم الأبحاث.





وكشف مصدر مسئول من داخل جامعة طنطا، أن الجامعة بصدد مراجعة نتيجة كلية الحقوق ولم تصدر النتيجة النهائية.





كما أكد المصدر أن الطلاب لهم فرصتان لتقديم الأبحاث، وفى حالة عدم قبول البحث لأول مرة يتم إتاحة فرصة أخرى لتقديم بحث اخر.





فى حين كشف الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، فى تصريح صحفى، أن طلاب كلية الحقوق قاموا بتقديم بحث واحد متشابهة مما أدى إلى إعلان رسوبهم.





وأكد سبع انة تم التنبية على جميع الطلاب بضرورة عدم تطابق الأبحاث حتى لا يؤدى ذلك إلى رسوبهم.





إلا أن تلك الأبحاث يتم بيعها فى مكتبات خاصة، وأن تقدر ميزانية شراء الطلاب للابحاث على مستوى الجمهورية بحوالى ٢ مليار جنيه.



