نفسي أمثل معاك.. وفاء عامر توجه رسالة لـ عبدالرحمن أبو زهرة

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بعد الانتقادات التي تعرض لها من قبل الفنانة عفاف مصطفى.

وكتبت عامر، منشور عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "نفسي أمثل مع القامة عبد الرحمن أبو زهرة اتعلم من فنه العظيم اعترف انا من جمهوره أنت علي راسنا يا أستاذ".

وكانت عفاف مصطفى، اعتذرت للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، من خلال منشور لها قائلة "من قلبى بقول لحضرتك . ماتزعلش، هو فى أب بيزعل من ولاده، صحيح حضرتك أب حمش بزيادة وده يحسب لحضرتك مش ضدك".

وتابعت عفاف مصطفى قائلة:" حضرتك قيمة وقامة وتاريخ ورمز فني كبير ربنا يبارك في عمرك ويعطيك وافر الصحة".

وأضافت عفاف مصطفى قائلة :"ما كنتش أدرك الموضوع يوصل كده، أنا كتب البوست في لحظة استرداد ذكريات من شغلي، وخرجت من المنزل دون أن أتابع النت وعلى ما رجعت وحق الله لقيت الدنيا بقت كده وحذفته مع أول مكالمة من السيد النقيب الدكتور أشرف زكي، ماتزعلش بقولها لحضرتك مرات ومرات، حقك عليا يا كبير يا قيمة وقامة، أديك شفت بعينك قد إيه حب الكرة الأرضية ليك".