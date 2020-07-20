التضامن تفكر في قرار جديد بعد نجاح تجربة عودة الحضانات

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن، إن وزيرة التضامن حريصة على فتح الحضانات بشكل يضمن سلامة الأطفال، وطمأنينة الأسر، موضحا أن الوزارة وضعت 15 إجراء احترازي لعودة الحضانات للعمل.





وأشار "شعبان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أنه تقرر خفض السعة الاستعابية للحضانة إلى 50%، حيث أنه لو كانت السعة الاستعابية للحضانة تصل إلى 100 طفل، فعلى الحضانة استقبال 50 طفل فقط.





وأوضح أنه تم التوجيه بمنع الألعاب القماشية داخل الحضانات، مع ضرورة خلع الأحذية عند الدخول للحضانة، وعدم السماح للأسر الدخول للحضانة، لافتا إلى أنه في حال ظهور حالة إصابة في أي حضانة يتم غلقها فورا لمدة أسبوع ويتم تطهيرها.





وأضاف أن 90% من الحضانات التي عادت لممارسة عملها في ظل الإجراءات الاحترازية تابعة لوزارة التضامن، منوها بأن المؤشرات الأولية تشير إلى نجاح تجربة عودة الحضانات بنسبة 98%، لافتا إلى أن وزيرة التضامن تدرس رفع نسبة عمل الحضانات إلى 75% بعد نجاح التجربة.





كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.





وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.





جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالى 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى 1.63 مليار جنيه.