تفاصيل سقوط سيارة في هبوط أرضي بالإسكندرية

شهدت منطقة زيزينيا شرقي محافظة الإسكندري، اليوم الاثنين، هبوطًا أرضيًا، نتيجة تهشم ماسورة، ما تسبب في سقوط سيارة.





وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، إلى موقع هبوط أرضي وسقوط سيارة به بشارع محمود الديب مع شارع صالح باشا منطقة زيزينيا نطاق حي شرق، نتيجة لكسر ماسورة مياه شرب وماسورة صرف صحي بالمنطقة، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف على أرض الواقع.





وكلف المحافظ بنزول لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك لوضع أنسب الحلول اللازمة للبدء في أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ علي المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.



