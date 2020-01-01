روسيا تعلن تسجيل أقل من 6 آلاف إصابة يومية بكورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:00 ص
روسيا
روسيا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 5940 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أقل حصيلة يومية منذ 29 أبريل.

 

وبحسب وزارة الصحية الروسية، انخفض معدل الوفيات الجديدة إلى 85 في أدنى مؤشر منذ 4 مايو. فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 777486.

 

وأشارت وزارة الصحة الروسية، إلى أن 26,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

 

وبتسجيل 3258 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي ارتفع مجموع المتعافين إلى 553602.

 

وأوضح التقرير، أن 7490 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 546863، لتبقى هناك 206327 حالة نشطة في عموم البلاد.

 

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في روسيا 12 ألف، اليوم الجمعة، حيث أبلغت البلاد عن 186 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

سجل مركز الاستجابة للأزمات الفيروسية في البلاد 6،406 حالة جديدة، ليصل بذلك عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 759،203، رابع أعلى عدد من الحالات في العالم، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

ويبلغ عدد الوفيات الآن 12,123. وتقول روسيا، إن 539,373 شخصًا تعافوا.

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