"محبة الناس نعمة".. نسرين طافش تحتفل بـ 8 مليون متابع على إنستجرام

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وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة شكر لمتابعيها بعد وصولهم إلى 8 مليون متابع، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نسرين طافش صورة جديدة ومبهجة لها، فظهرت فيها وهي مُرتدية فستان كط طويل باللون البينك، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وبدت أيضًا وهي ممسكة بالون كبير برقم 8 ومحاطة بالعديد من البالونات الصغيرة وهما أيضًا باللون البينك،وحظيت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، الذين بدؤا يتغزلون في جمالها، وجاءت التعليقات كالآتي :"شو حلوة الصورة، تستاهلي يا قمر بتجنني، مبروك حبيبتي تستاهلي كل الحب والاحترام والتقدير، اذكى وأحلى ممثلة بالعالم".



وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة :"ثمانية مليون بوسة و حب كبير للجميع، غمرتوني بمحبتكون، محبة الناس نعمة".





وفي سياق آخر، تُشارك نسرين طافش حاليًا في مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سميح النقاش، ﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي، ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، كارولين عزمي.