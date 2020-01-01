شيء نادر الحدوث.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس آخر يوليو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:40 ص
الطقس
الطقس
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدر مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن حالة الطقس لن تشهد تغيرات في درجات الحرارة على مدار الخمس أيام المقبلة، حيث ستكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن البلاد لم تتعرض لموجة شديدة الحرارة حتى الآن.

وكشف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، عن أنه تم رصد تغيرات جوية مع نهاية شهر يوليو أي اعتبارا من يوم الأحد المقبل، حيث تشير خرائط الطقس حتى الآن إلى احتمالية ارتفاع الحرارة خلال أخر 4 أيام في شهر يوليو، مع وجود فرص سقوط أمطار على جنوب البلاد، معقبا: "شيىء نادر الحدوث في هذه الفترة".

وأضاف أن تأثير منخفض الهند الموسمي على حالة الطقس في مصر مستمر لمدة شهر ونصف، حيث أنه سيبدأ ينحصر مع نهاية شهر أغسطس.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة، الأحد الموافق 19 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وفي سياق منفصل قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على مدار الأسبوع، ودرجاات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، فضلا عن وجود نشاط طفيف للرياح سيلطف من درجات الحرارة.

خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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