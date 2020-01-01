مفاجأة.. "العرق" له دور في التخلص من فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا منذ 21 يونيو، وذلك بسبب ارتفاع الحرارة، حيث أن الحرارة تضعف الفيروس، لافتا إلى أن فيروسات الأنفلونزا بصفة عامة موسمية تنشط في البرد الشديد، وتضعف جدا مع ارتفاع الحرارة.





وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 14 مستشفى عزل لم تعد تستقبل حالات إصابة بكورونا، متوقعا انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الفترة المقبلة.





واستبعد أن يكون هناك موجة ثانية من فيروس كورونا، موضحا أن هناك 5 لقاحات ستطرح في نهاية أغسطس، ومصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من أحد اللقاحات المنتظر إنتاجها، مؤكدا أن ارتداء الكمامة هو الدرع الحامي للجميع من فيروس كورونا حتى يختفي من الكرة الأرضية نهائيا.





وعن ما تردد بشأن أن مسام الجلد وما تفرزه من عرق تكون نوع أجسام وقائية من انتشار فيروس كورونا، أوضح أن العرق يخلصنا من السموم، ويقتل الجراثيم الموجودة على سطح الجلد، معقبا: "اشربوا مياه كتير عشان تعرقوا كتير، فتتخلصوا من السموم والجراثيم".





وأضاف أن ما يكشفه أو يصرح به عن فيروس كورونا أو غيره من الموضوعات يكون على أسس علمية، معلقا: "أنا مش بنجم، ولا بفتح المندل".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.



