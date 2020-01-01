قناة السويس: 22 ألف مركبة عبروا من خلال أنفاق 3 يوليو

قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن أنفاق 3 يوليو هى بمثابة شرايين الخير ولها أهمية كبرى في الربط مع سيناء، حيث كان يتحمل المواطن مشقة كبيرة للعبور بين ضفتي القناة، موضحا أنه يوجد حاليا أكثر من 20 محور للربط بين الضفتين، فالمواطن يتمكن من العبور خلال 15 دقيقة.





وأشار "صفوت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 22 ألف مركبة عبروا من خلال أنفاق قناة السويس في وقت قياسي، موضحا أن الأنفاق حتى هذه اللحظة في طور التشغيل التجربي، ولا تعمل بالطاقة القصوى لها.





ونوه بأنه من المتوقع تدشين أحدث قاطرة من قاطرات أسطول هيئة قناة السويس الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنهم يتجهوا إلى توطين صناعة الكراكات.





وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن المعدلات الخاصة بعبور المركبات منذ افتتاح أنفاق بورسعيد في نوفمبر 2019 حتى الآن بلغت ما يزيد عن 221 ألف مركبة، بعائدات زادت عن 21 مليون جنيه، بمعدل عبور يومي للمركبات بلغ 952 مركبة خلال عشر ساعات هي فترة التشغيل التجريبي التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.





وأوضح أن شريحة النقل الثقيل جاءت كأعلى نسبة عبور بنسبة 41% من إجمالي المركبات العابرة، فيما سجلت شريحة النقل عبر الميكروباصات نسبة 28%، فيما سجلت شريحة النقل عبر السيارات الملاكي نسبة 25%.





جاء ذلك خلال تفقده عددًا من مواقع الهيئة الرئيسية بمحافظة بورسعيد، شملت الجولة كل من أنفاق 3 يوليو، وترسانة بورسعيد البحرية، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك للوقوف على مستجدات العمل بهذه المواقع الحيوية.





وتفقد ربيع موقع أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، وبرفقته المهندس أحمد حجازي مدير إدارة الأنفاق والكباري، للإطمئنان على انتظام حركة المركبات بالنفق وجاهزية أنظمة الأمان المختلفة، والالتزام بتعليمات السلامة وأهمها مراقبة السرعة المحددة داخل النفق بحيث لا تتجاوز 60 كمساعة.





وقدم المهندس أشرف صلاح رئيس أنفاق” 3 يوليو” شرحا عن أبرز التطورات التي شهدها النفق منذ افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 نوفمبر 2019، والتي شملت تطوير منظومة التشغيل والإعدادات بالنفق بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث يجري العمل على استيفاء كافة الملاحظات الخاصة بالتشغيل، وأبرزها استكمال تطوير معدات الهيئة لاسيما معدات الإنقاذ حيث تم تزويد النفق بسيارات إطفاء إضافية، وثلاثة سيارات FIT للتدخل السريع وعدد 2 ونش إنقاذ لإخلاء السيارات العابرة المعطلة داخل النفق، بالإضافة إلى سيارتين لكسح المياه وعدد ثلاثة أوناش من طراز “شوكة” جاري استلامهم خلال الفترة المُقبلة.



