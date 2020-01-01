"المنشآت الفندقية" بالبحر الأحمر تنظم ندوة حول كود الحماية المدنية الجديد 

نظمت غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، اليوم، ندوة عن كود الحماية المدنية الجديد، داخل أحد فنادق الغردقة.





وشارك في الندوة 70 من العاملين بالفنادق بالغردقة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى 90 مشاركا عبر تطبيق "زووم".





وقال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر: إن الندوة أجابت على التساؤلات حول تطبيق كود الحماية المدنية الجديد بالفنادق بمشاركة العميد حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحر الأحمر، والسيد هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق الرئيسية، وعضو لجنه الكود المصري.





ونوه هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، بأهمية بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من أخطار الحريق (كود الحماية المدنية) الخاص بالمنشآت الفندقية.

وقال إنه لأول مرة يصدر قرار يتضمن الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يكون خاص بالعائمات.





وأوضح أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصري للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التي يوجد استحالة أو صعوبة في تنفيذها، وكذا الاشتراطات التي يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.





ولفت إلى أهمية الكود الموحد للفنادق العائمة، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك كود للفنادق العائمة في السابق، موضحًا أن الكود يتم تطبيقه على الفنادق العائمة الجديدة التي سيتم استحداثها، في حين عالج الكود المشاكل التي كانت تواجه الفنادق القائمة بالفعل، كما تم بحث المشكلات كافة التي تواجه الفنادق الثابتة من خلال المركز القومي للبحوث حتى صدر لها كود خاص.



