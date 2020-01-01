"المنشآت الفندقية" بالبحر الأحمر تنظم ندوة حول كود الحماية المدنية الجديد
الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:08 ص
محمد طه
نظمت غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، اليوم، ندوة عن كود الحماية المدنية الجديد، داخل أحد فنادق الغردقة.
وشارك في الندوة 70 من العاملين بالفنادق بالغردقة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى 90 مشاركا عبر تطبيق "زووم".
وقال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر: إن الندوة أجابت على التساؤلات حول تطبيق كود الحماية المدنية الجديد بالفنادق بمشاركة العميد حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحر الأحمر، والسيد هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق الرئيسية، وعضو لجنه الكود المصري.
ونوه هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، بأهمية بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من أخطار الحريق (كود الحماية المدنية) الخاص بالمنشآت الفندقية.
وقال إنه لأول مرة يصدر قرار يتضمن الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يكون خاص بالعائمات.
وأوضح أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصري للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التي يوجد استحالة أو صعوبة في تنفيذها، وكذا الاشتراطات التي يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.
ولفت إلى أهمية الكود الموحد للفنادق العائمة، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك كود للفنادق العائمة في السابق، موضحًا أن الكود يتم تطبيقه على الفنادق العائمة الجديدة التي سيتم استحداثها، في حين عالج الكود المشاكل التي كانت تواجه الفنادق القائمة بالفعل، كما تم بحث المشكلات كافة التي تواجه الفنادق الثابتة من خلال المركز القومي للبحوث حتى صدر لها كود خاص.
خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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