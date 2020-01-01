بالشورت..باسكال مشعلاني تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


تحرص الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونشرت باسكال مشعلاني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها، اعتمدت فيها على إطلالة جريئة، وظهرت من داخل شرفتها وسط منظر طبيعي جميل، وعلقت قائلة"مافي أحلى من فنجان القهوة على الصبح".


يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله لكن أبوابه مفتوحة.

أخبار تهمك

قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن خدمات شركات المحمول

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة في الزمالك بسبب نجم الفريق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 603 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يوم

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء موسم 2019/2020

منذ ساعتين و 22 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 19 ساعة

أول معلومات عن خليفة "العصار".. الوزير الجديد للإنتاج الحربي

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة تهز مصر

منذ أقل من ساعتين

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ أقل من ساعتين

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ أقل من ساعتين

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ يوم

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 15 ساعة

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 ص

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

08:17 ص

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

06:46 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً