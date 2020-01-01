أزمة في الزمالك بسبب نجم الفريق









تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





عبدالله جمعة يرفض عرض الزمالك للتجديد









تعقدت مفاوضات نادى الزمالك مع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، بسبب خلافات على تفاصيل مالية.





من جانبه أكدت مصادر صحفية أن جمعة يتمسك حتى هذه اللحظة بالحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، فى حين لم يتخط عرض الزمالك لتجديد عقد اللاعب حاجز الـ4 ملايين جنيه.





وأضافت المصادر أن هناك محاولات قوية من جانب إدارة الزمالك لتمديد عقد عبدالله جمعة، ومحاولة تقريب وجهات النظر مع الظهير الطائر.





الزمالك يستقر على خوض 5 مباريات ودية





وفي سياق متصل استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على خوض 5 مباريات ودية، خلال معسكره الحالي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مع كل من سموحة ووادي دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لاستئناف النشاط.



