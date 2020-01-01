بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي









ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة نادى بيراميدز فى ضم رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم خلال الفترة المقبلة.





وكشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد، والمعار الى صفوف النادي الأهلي.





وأكد هاني سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نخاطب هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي".



