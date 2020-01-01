نجم منتخب مصر السابق يكشف كواليس أزمة حسام غالي مع أسامة نبيه









كشف حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، عن تفاصيل أزمة حسام غالي وأسامة نبيه في منتخب مصر.





وأكد حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأزمة بدأت بعدما دخل حسام غالي في مشادة كلامية مع عمرو جمال بمعسكر منتخب مصر".





وأوضح: "حسام غالي وجه السباب بألفاظ خارجة لعمرو جمال ووقتها تدخل أسامة نبيه والموضوع انتهى فورا".



