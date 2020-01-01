نجم برشلونة السابق مرشح لخلافة كيكي سيتين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:11 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي


أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، ترشيح نجم برشلونة السابق، لخلافة كيكي سيتين، مدرب الفريق الحالي، خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت في وقت سابق، احتمالية رحيل سيتين عن برشلونة، بنهاية الموسم الحالي، لا سيما بعد ضياع لقب الدوري الإسباني لريال مدريد.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النجم الهولندي باتريك كلويفرت، لاعب برشلونة الأسبق، دخل دائرة المرشحين لتولي مهمة تدريب النادي الكتالوني.


وأكدت الصحيفة، أن كلويفرت يحمل سمات النادي الكتالوني، ويمتلك الشخصية الكافية لتولي المهمة.

وأضافت الصحيفة، أن نجم الفريق ليونيل ميسي، متحمس لتعيين كلويفرت، بسبب قوة شخصيته، والتي ستمكنه من فرض الانضباط والقوة على دكة بدلاء الفريق.


وأشارت أن كلويفرت سيتمكن من التعامل مع جميع اللاعبين، بفضل إجادته التحدث بست لغات، وهي البرتغالية والفرنسية والهولندية والإنجليزية والإيطالية والألمانية.


كما ذكرت الصحيفة، أن كلويفرت يحظى بحب الجميع داخل برشلونة، في ظل كونه شخصاً محبوباً داخل كتالونيا.

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كيكي برشلونة الدوري الإسباني

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