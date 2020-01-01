نجم الزمالك السابق: وليد سليمان أكثر لاعب مؤذي في الدوري المصري

قال حمادة طلبة، مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن الحديث حول إنه لاعب مؤذي وأنه يقصد ضرب اللاعبين في الملعب، أمر غير صحيح على الإطلاق.





وأكد حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أتعمد يوما من الأيام، التسبب في أي أذى ضد أي لاعب ولكني ألعب بشكل رجولي مثل طارق حامد".





وتابع: "علينا أن ننظر للجانب الأخر في الأهلي، فماذا عن احمد فتحي ووليد سليمان فدائما ما يقومون بضرب اللاعبين".





وأوضح: "وليد سليمان في مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، قام بضربي بالكوع وشتمني وقتها وهو أكثر لاعب مؤذي في الدوري المصري والدليل على ذلك، لاعب الاتحاد الذي تعرض لإصابة قوية بسببه واعتقد أن ذلك اللاعب أعتزل تماما".



