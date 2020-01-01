موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا









طوى نادي برشلونة الإسباني صفحة الدوري الإسباني، عقب فوزه في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة على نادي ديبورتيفو ألافيس، في المواجهة التي شهدها ملعب "مينديزوروتزا".





وأنهى برشلونة الليجا هذا الموسم في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد، الذي أحرز اللقب رسمياً خلال الجولة الماضية.





وسيوجه النادي الكتالوني اهتمامه نحو بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يقابل نابولي الإيطالي، في إياب دور الـ16 من البطولة.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد حدد موعد مباراة برشلونة ضد نابولي، في يوم السبت 8 أغسطس، وذلك على أرضية ملعب كامب نو.

وسوف تجرى أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة، المتأهل من مواجهة بايرن ميونخ الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي، في لقاء دور الـ8 في لشبونة، والذي يقام من مباراة واحدة.





يذكر أن لقاء الذهاب، انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 بين برشلونة ونابولي، وذلك بملعب سان باولو.







